«Chocolate à Chuva», de Alice Vieira

Em «Chocolate à Chuva» (terceiro volume da trilogia que começa com «Rosa, Minha Irmã Rosa» e prossegue com «Lote 12, 2.º Frente»), Mariana é confrontada, entre outros problemas, com um bem difícil: o divórcio. Os pais da Rita, sua amiga de sempre, tomam essa decisão. É a ruptura. É o fim da «casa da Rita», é o «tremer» das coisas sólidas. Mariana vai entrar no emaranhado dos «quês» e «porquês» e vai sentir-se impotente para ajudar a Rita. Mas «Chocolate à Chuva» é também uma maneira fascinante de acompanhar o crescimento de uma adolescente atenta não só ao que se passa em redor dela mas também à sua própria evolução.

Livro nomeado para o 2.º e 3.º ciclo