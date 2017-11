Buraco na camada de ozono Antártida está com tamanho mais reduzido desde 1988

O imenso buraco na camada protetora de Ozono da Terra atingiu o seu máximo no dia 11 setembro deste ano, com a NASA quantificar a sua dimensão em 19,6 milhões de quilómetros quadrados (duas vezes e meia o tamanho dos Estados Unidos), após o que encolheu ao longo do resto do mês de setembro e outubro.

Um cientista da NASA, Paul Newman, afirmou que as condições tempestuosas na atmosfera superior aqueceram o ar e impediram que os químicos cloro e bromo 'comessem' o ozono.

Newman afirmou que estas são boas notícias e adiantou que a baixa verificada este ano tem causas naturais, mas que está no topo de melhorias pequenas mas contínuas, resultantes provavelmente de um tratado de 1987 que limitou a produção e consumo de substâncias químicas destruidoras do ozono.

O ozono é uma combinação de três átomos de oxigénio. A camada de ozono protege a Terra dos raios ultravioletas que provocam cancro da pele, danos em colheitas e outros problemas.