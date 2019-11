Os tratamentos inovadores para a depressão, uma doença que afeta um em cada cinco portugueses

Um em cada cinco portugueses sofre de depressão, uma doença dos tempos modernos e que se agrava com a chegada dos dias mais curtos. No tema de capa da VISÃO desta semana, as jornalistas Clara Soares e Sara Sá foram à procura de respostas, num ambiente em que se consomem cada vez mais antidepressivos no nosso País, o triplo do que acontecia em 2000. Este e outros temas, na edição desta semana da revista VISÃO, apresentados neste vídeo pelas jornalistas Clara Soares e Sara Sá