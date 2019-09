Guia “52 fins de semana”, oferta esta semana com a VISÃO

Com a edição que esta quinta, 26, chega às bancas, a VISÃO distribui, gratuitamente, um guia de 100 páginas com sugestões de 52 escapadelas em todo o País

As férias grandes podem ter acabado, mas nem por isso terminaram os motivos para continuar a descobrir o País. Esta semana, com a edição da VISÃO, é distribuído 52 Fins de Semana, um guia com sugestões para descobrir Portugal, do Norte ao Sul: a dois, com a família ou com os amigos.

Numa seleção da equipa de jornalistas da VISÃO Se7e, o guia de 100 páginas divide-se entre Norte, Centro e Sul, sem esquecer os arquipélagos da Madeira e dos Açores. No Norte, entre as quintas minhotas aos socalcos durienses, fomos à procura de lugares que preservam a memória do passado. No Centro, do Litoral ao Interior quase esquecido, desbravámos um território natural e humano. Por fim, no capítulo dedicado ao Sul, encontrámos boas razões para passear pela planície alentejana e pelo Barrocal algarvio.

A acompanhar cada um dos 52 textos principais, assinados pelos jornalistas da VISÃO que visitaram o hotel, a pousada ou a casa de campo, o leitor encontrará também indicações sobre a região: um restaurante que merece a visita, uma aldeia que vale a pena conhecer, uma rota para percorrer através de uma caminhada, um museu ou um bom exemplo de património cultural na região. Um guia para ler – e, sobretudo, que possa servir de inspiração para passear, nos próximos meses. Bons passeios!