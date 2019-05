Guia do Gerês, grátis esta semana com a VISÃO

Pode dizer-se que, esta semana, a VISÃO cobre o Sul e o Norte de Portugal: faz capa com uma reportagem sobre o Parque Natural da Ria Formosa e distribui um guia do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Em Gerês: Manual da Descoberta vai encontrar os dez recantos mais espetaculares do parque, escolhidos (e fotografados) por Luís Quinta, um dos mais conceituados fotógrafos de natureza do País. Os 18 melhores trilhos pedestres, sugeridos por Miguel Judas e Lucília Monteiro. Um percurso para atravessar o Gerês de carro, passando pelos locais mais icónicos e belos, com texto de Joana Loureiro. Uma radiografia à fauna e à flora locais. E, claro, os melhores sítios para comer e domir na região.

Um guia essencial para conhecer o coração do Gerês.