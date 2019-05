Guia Páginas Verdes: marcas sustentáveis com a VISÃO

Organizado por Sandra Cóias, o guia Páginas Verdes estará, a partir desta semana, à venda com a VISÃO. O volume com 116 páginas custa €5 e inclui 38 vouchers de descontos em serviços e produtos verdes. Escreve a atriz – que desde sempre se associou às causas do ambiente e dos direitos dos animais – que a ideia é “informar, inspirar e conectar as pessoas a um bem comum que é cada vez mais importante proteger, o nosso planeta”. “Promovendo assim uma cultura para o desenvolvimento sustentável, baseado numa ética de respeito e de consideração pelos valores associados à preservação, conservação e reabilitação do mundo natural e da biodiversidade”, defende Sandra Cóias na introdução.

O guia anual Páginas Verdes integra 15 capítulos, ao longo dos quais são abordados temas como slow fashion, slow living, surf, turismo e viticultura sustentáveis. Nos vouchers de descontos, estão incluídas marcas como Bolota Viva, Campalegre, Naturally Green e Vegan Bio (alimentação), Marita Moreno e Nae (moda), Green Goji, Green Beauty, Me Luna (beleza), Terrapalha, Greendet, Boa Safra (casa), Paraíso Escondido e Rio Adentro (alojamento).