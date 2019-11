Quinoa com (quase) tudo

As mil e uma aplicações do superalimento do Peru, numa receita leve e fresca

A quinoa é um superalimento que, além de muito nutritivo, é muito versátil e pode ser misturado com vários ingredientes diferentes. Quando visitei o Peru, comi quinoa de mil e uma maneiras, um pouco à semelhança do nosso bacalhau, que também cozinhamos de mil e uma formas. Neste caso, resulta muito bem com camarão numa salada leve e fresca.

Salada de Quinoa e Camarão

Ingredientes

Para 4 pessoas

300 g de quinoa

1 cebola roxa

200 g de tomate-cereja

1/2 malagueta vermelha

2 abacates

2 limas

20 camarões

Sal fino q.b.

20 g de coentros

4 colheres de sopa de azeite

Preparação

Coza a quinoa em água com sal durante o tempo indicado na embalagem. Deixe arrefecer.

Pique a cebola roxa.

Corte os tomate-cereja ao meio.

Corte meia malagueta vermelha em rodelas.

Corte os abacates ao meio, retire o caroço e, com ajuda de uma colher, tire-os da casca.

Corte os abacates em pedaços e adicione um pouco sumo de lima para não escurecerem.

Descasque os camarões e tempere com sal fino.

Salteie os camarões numa frigideira bem quente, durante 30 segundos de cada lado.

Junte a quinoa com a cebola roxa, os tomates-cereja, a malagueta em rodelas, os abacates e os coentros picados numa tigela.

Tempere com azeite, sumo de lima e sal a gosto.

Sirva com os camarões por cima.