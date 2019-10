Rumo ao Oriente

A uma receita de origem francesa, juntam-se especiarias das culturas orientais

Neste Tártaro de Novilho, uma receita de origem francesa, ao juntarmos um pouco de hortelã e cominhos, viajamos rapidamente para o Médio Oriente através do sabor das especiarias. Os cominhos estão muito associados à cultura oriental e dão um toque surpreendente a este prato.

Tártaro de Novilho do Médio Oriente

Ingredientes

Para 4 pessoas

500 g de carne de novilho

1 cebola roxa picada

2 colheres de chá de cominhos em pó

3 colheres de chá de pimentão-doce

3 colheres de chá de malagueta vermelha picada sem sementes

3 colheres de sopa de azeite

10 g de hortelã picada

Tabasco q.b.

Sal fino q.b.

Pimenta-preta moída q.b.

8 fatias de pão para torrar

1 dente de alho

Preparação

Pique muito bem a carne de novilho com a ajuda de uma faca bem afiada. Deve ficar em pedaços muito pequenos do tamanho de um grão de arroz.

Coloque a carne numa tigela e tempere com os restantes ingredientes.

Acrescente um fio de azeite às fatias de pão e leve-as ao forno a 180ºC durante 10 minutos para que fiquem torradas.

Retire as fatias de pão do forno e passe um dente de alho em todas.

Sirva o tártaro com o pão torrado.