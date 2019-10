“Alla” México!

Um petisco ideal para partilhar com os amigos, num final de tarde de verão

Não há quem não goste de um bom guacamole! Esta iguaria típica do México já correu mundo e é o petisco ideal para partilhar com os amigos, num final de tarde de verão, ou até para levar para a praia como snack. Uma dica para abacates demasiado verdes: embrulhá-los em jornal e deixá-los num armário durante dois dias, ou até que amadureçam.

Guacamole com Tortilhas

Ingredientes

Para 4 pessoas

2 tomates-chucha

4 abacates maduros

2 limas

6 colheres de sopa de azeite

1 cebola roxa picada

1 colher de sopa de malagueta vermelha, picada e sem sementes

1 colher de café de Tabasco

10 g de coentros picados

sal fino q.b.

4 tortilhas de trigo

Preparação

Corte os tomates em quatro, retire as sementes e corte-os em cubos pequenos.

Corte os abacates ao meio, retire o caroço e, com ajuda de uma colher, tire da casca.

Corte os abacates em pedaços, coloque-os numa tigela e tempere logo com o sumo de lima e o azeite.

Com a ajuda de uma varinha mágica, triture bem o abacate.

Junte a cebola roxa picada, os tomates, a malagueta vermelha, o Tabasco e os coentros.

Tempere com sal a gosto.

Leve as tortilhas ao forno durante cinco minutos a 180 ºC até que fiquem tostadas.

Sirva o guacamole com as tortilhas.