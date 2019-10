Mistura improvável

Temos uma certa tendência para menosprezar a salada de fruta como sobremesa, mas esta versão com abacate e algas vai convencer qualquer um! Primeiro estranha-se e depois entranha-se – é isso mesmo que acontece com esta receita. A mistura de algas com a fruta é das minhas combinações preferidas (e uma das mais surpreendentes também).

Salada de Fruta com Abacate e Algas

Ingredientes

Para 4 pessoas

1 chávena de chá de água

1 chávena de chá de açúcar

20 g de algas wakame

100 g de morangos

1/2 ananás

1 banana

2 laranjas

2 limas

2 abacates

Preparação

Misture a água com o açúcar.

Coloque num tacho ao lume até ferver.

Deixe arrefecer.

Quando a calda ainda estiver morna, junte as algas wakame e coloque no frigorífico.

Corte a fruta e tempere com sumo de laranja e de lima.

Corte os abacates ao meio, retire o caroço e, com ajuda de uma colher, tire-os da casca.

Corte os abacates em cubos pequenos.

Junte a fruta e os abacates à calda com as algas e misture tudo com cuidado.