Sabores do Médio Oriente

Uma receita simples, a partir de um cereal que vai bem com uma grande variedade de ingredientes

A primeira vez que comi bulgur foi no Líbano, misturado numa salada, mas come-se um pouco por todo o Médio Oriente, como na Síria e na Jordânia. Preparado a partir de grãos de trigo, é um cereal muito nutritivo e versátil, sendo fácil de misturar com uma grande variedade de ingredientes.

Salada de Bulgur com Queijo Feta, Pepino e Azeitonas

Ingredientes

Para 4 pessoas

200 g de bulgur

1 pepino

200 g de tomates-cereja

100 g de azeitonas

150 g de queijo feta

4 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre branco

Manjericão picado q.b.

Sal fino q.b.

Preparação

Coza o bulgur em água com sal durante o tempo indicado na embalagem e deixe arrefecer.

Descasque o pepino, retire as sementes e pique-o.

Lave os tomates-cereja e corte em metades.

Pique metade da quantidade das azeitonas.

Corte o queijo feta em cubos.

Misture o bulgur com todos os ingredientes.

Tempere com azeite, vinagre, manjericão e sal fino.

Acrescente as restantes azeitonas por cima.