Combinação improvável

Uma sobremesa para os dias quentes. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Há sobremesas que são ideais para o verão e esta combinação de ricota e couscous com frutas é um bom exemplo! Estamos habituados a associar a ricota a pratos salgados, mas este requeijão italiano fica excelente quando misturado com açúcar e natas. As líchias em lata conseguem ser ainda melhores do que ao natural e fazem toda a diferença nesta receita, uma vez que também vamos usar a calda.

Ricota com Morangos e Couscous de Líchias e Laranja

Ingredientes

Para 4 pessoas

1 lata de líchias

5 colheres de sopa de açúcar

200 g de couscous

250 g de natas

300 g de morangos

500 g de ricota

2 laranjas

10 g de hortelã

Nota: é necessário película aderente

Preparação

Separe as líchias da calda.

Coloque a calda das líchias num tacho e junte duas colheres de sopa de açúcar. Leve ao lume e deixe ferver.

Coloque o couscous numa tigela e cubra-o com a calda quente das líchias, garantindo que fica submerso (cerca de um dedo de altura de calda acima do couscous).

Tape com película aderente e deixe repousar durante 12 minutos. Retire a película e mexa com um garfo para soltar o couscous.

Bata as natas e corte os morangos em pedaços.

Junte a ricota com as natas e acrescente três colheres de sopa de açúcar.

Adicione os morangos em pedaços.

Corte as líchias em quatro e as laranjas em gomos.

Pique a hortelã e junte tudo ao couscous assim que tiver arrefecido.

Sirva a mousse de ricota com o couscous.