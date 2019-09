Do Oriente, com amor

Um petisco perfeito para partilhar. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Quando juntamos um molho de peixe a um preparado, este ganha logo outra dimensão. O odor não é o mais agradável, mas assim que é aquecido com o açúcar fica apenas o sabor muito marcante e especial. O pica- -pau é um petisco perfeito para partilhar.

Pica-Pau Vietnamita com Coração de Alface

Ingredientes

Para 4 pessoas

400 g de vazia de novilho aos cubos

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre picado

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de óleo de sésamo

4 colheres de sopa de molho de peixe

1 cebola roxa picada

½ malagueta vermelha

3 colheres de sopa de molho de soja

3 colheres de sopa de água

½ lima

10 g de coentros picados

10 g de hortelã picada

Sal fino q.b.

100 g de coração de alface

Preparação

Numa tigela, misture a carne com o alho, o gengibre, o açúcar, o óleo de sésamo e o molho de peixe.

Aqueça bem uma frigideira de grande dimensão e, assim que estiver bem quente, acrescente todos os ingredientes misturados.

Deixe saltear por 4 minutos para a carne ganhar cor.

Junte a cebola roxa picada e meia malagueta vermelha cortada em rodelas deixando saltear por mais 1 minuto.

Retire do lume e junte o molho de soja, a água e o sumo de meia lima.

Junte os coentros e a hortelã envolvendo tudo muito bem. Tempere com sal a gosto.

Separe as folhas do coração de alface, lave bem e sirva com o pica-pau.