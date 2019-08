Sabor a Brasil

Memórias de infância numa sobremesa ideal para os dias mais quentes. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

A goiaba é dos meus frutos preferidos e faz parte dos sabores que me são mais familiares, não tivesse eu passado a minha infância no Brasil! Nesta receita, a goiaba em textura de mousse fica ainda mais agradável e, claro, não podia faltar o caju como complemento, um dos frutos secos que também fazem parte das minhas memórias. É uma sobremesa leve e ideal para estes dias de maior calor!

Mousse de Goiaba com Caju

Ingredientes

Para 4 pessoas

400 ml de natas

2 gemas de ovo

100 g de açúcar

3 folhas de gelatina

400 g de polpa de goiaba

Raspas de 1 lima

2 colheres de sopa de cajus

Preparação

Coloque 100 ml de natas numa panelae leve ao lume.

Bata as gemas com o açúcar até ficar uma mistura branca.

Junte as natas já aquecidas à mistura de açúcar e ovo e leve ao lume. Tenha cuidado para as gemas não talharem. Deve estar em lume brando.

Coloque as folhas de gelatina em água. No final, deixe escorrer o excesso de água.

Ao preparado das natas, açúcar e ovo, junte as folhas de gelatina e a polpa de goiaba já descongelada.

Quando esta mistura estiver à temperatura ambiente, envolva as restantes natas batidas (300 ml).

Coloque o preparado no frigorífico para solidificar.

Sirva a mousse de goiaba com raspas de lima e cajus.

