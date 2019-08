Da Andaluzia para o mundo

Uma versão especial do célebre petisco andaluz. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Diz-se que a vingança é um prato que se serve frio, mas eu diria que esta expressão é certeira para o gaspacho. Começou por ser o petisco preferido dos camponeses de Andaluzia e acabou por se tornar presença habitual nos melhores restaurantes um pouco por todo o mundo. Aliás, gaspacho, siesta e fiesta são as palavras que dominam o léxico espanhol! Nesta receita, a combinação dos dois frutos é perfeita, os morangos dão um sabor adocicado e tornam esta sopa refrescante ainda mais especial.

Gaspacho de Tomate e Morangos

Ingredientes

Para 4 pessoas

10 tomates chucha

2 dentes de alho

1 pepino

1/2 cebola branca

300g de morangos

5 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Sal fino q.b.

Pimenta preta q.b.

Amêndoas em palitos q.b.

Manjericão q.b.

Preparação

Corte os tomates em quatro.

Descasque os dentes de alho.

Descasque o pepino, tire as sementes e corte grosseiramente.

Descasque a cebola e corte grosseiramente.

Lave os morangos e retire o topo.

Numa liquidificadora, junte os tomates, os dentes de alho, o pepino, a cebola e os morangos.

Acrescente o azeite e o vinagre de vinho branco.

Tempere com sal e pimenta preta.

Triture tudo até ficar líquido e passe a mistura pelo coador.

Sirva o gaspacho com as amêndoas e o manjericão e adicione um fio de azeite.

