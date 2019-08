Equilíbrio de sabores

A sobremesa ideal para surpreender os convidados. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Uma mousse de chocolate faz sempre um brilharete nos jantares lá de casa, seja entre os mais novos ou os graúdos. Se essa mousse for de chocolate branco, então temos a sobremesa ideal para surpreender qualquer convidado! A acidez do limão ajuda a equilibrar os sabores, e os morangos complementam o chocolate na perfeição. Et voilà! Simples e deliciosa!

Mousse de chocolate branco com limão e morangos

Ingredientes

Para 4 pessoas

60 ml de leite

300 g de natas

1 colher de sopa de açúcar

2 gemas de ovo

2 folhas de gelatina

200 g de chocolate branco

1 limão

10 morangos

Preparação

Junte o leite com metade da quantidade das natas, leve ao lume e deixe ferver.

Bata o açúcar e as gemas de ovo com uma vara de arames até que a mistura fique branca.

Adicione lentamente o leite e as natas já fervidos ao preparado de gemas com açúcar, mexendo sempre. Tenha cuidado para não talhar.

Leve ao lume em temperatura baixa, durante 5 minutos, mexendo sempre (não deve ferver).

Coloque as folhas de gelatina a demolhar em água fria.

Parta o chocolate branco em pedaços e coloque-os numa tigela.

Adicione o preparado que esteve ao lume ao chocolate, junte as folhas de gelatina bem escorridas e o sumo de um limão.

Misture tudo, garantindo que todos os ingredientes ficam derretidos.

Bata as restantes natas e envolva tudo muito bem.

Coloque a mousse no frigorífico para ficar mais consistente.

Corte os morangos em quatro e espalhe-os sobre a mousse.

Sirva com raspas de limão.

