Leve e fresco

Uma receita com salmão fumado que pode ser um bom petisco para os piqueniques da estação

O salmão fumado é um ingrediente muito versátil e eu gosto sempre de experimentar novas ideias para lhe dar uma “vida” diferente. Exemplo disso é este dip, em que tornamos o salmão fumado numa pasta rica com a frescura do pepino. Servido com umas tostas, pode ser uma excelente entrada para uma refeição, um snack (viciante) a meio da tarde ou, quem sabe, um petisco para os piqueniques desta primavera!

Dip de Salmão Fumado com Pepino e Tostas

Ingredientes

Para 4 pessoas

½ malagueta vermelha

1 pepino

400g de queijo creme

400 g de salmão fumado

sumo de 1 limão

raspas de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

8 fatias de pão integral (austríaco)

20 g de cebolinho

Preparação

Retire as sementes da malagueta vermelha e pique em pedaços finos.

Descasque o pepino e retire as sementes. Corte em cubos pequenos.

Coloque o queijo creme e o salmão fumado numa taça, tempere com o sumo de limão, com as raspas do limão e com azeite.

Triture tudo com uma varinha mágica.

Adicione a malagueta vermelha picada, os cubos de pepino e o cebolinho picado.

Coloque as fatias de pão integral num tabuleiro e tempere com um fio de azeite.

Leve as fatias de pão ao forno a 180º durante 7 minutos.

Sirva o dip de salmão fumado com as tostas.