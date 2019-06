Inspirações árabes

Vegetais frescos, tostas ou tortilhas, a beringela vai bem com todos. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

É uma das melhores criações gastronómicas, que usa a beringela como protagonista. A primeira vez que provei esta iguaria fiquei surpreendido! É conhecida como a prima do húmus e, tradicionalmente, é consumida pelos árabes ao pequeno-almoço com pão pita e vários pickles e vegetais. Por aqui, costumamos adaptar como um dip de entrada, lanche ou um simples snack. O sabor da beringela combina muito bem com vegetais frescos, tostas e até tortilhas.

Baba Ganoush

Ingredientes

Para 4 pessoas

4 beringelas

6 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho

1 colher de sopa de hortelã picada

2 colheres de sopa de nozes

2 colheres de sopa de tahini

2 colheres de café de cominhos

Sal fino q.b.

Pimenta-preta q.b.

Preparação

Corte as beringelas ao meio e disponha numa travessa com azeite.

Leve ao forno durante 30 minutos a 220 graus.

Pique os dentes de alho, a hortelã e as nozes.

Retire as beringelas do forno e, com a ajuda de uma colher, retire o interior de cada beringela.

Pique este recheio das beringelas e misture com os restantes ingredientes.