Leve e fresco

Daniel Guerra

É muito difícil agradar a gregos e a troianos, mas atrevo-me a dizer que este petisco está muito perto disso. Muitos já devem ter ouvido falar do Tzatziki pelo seu principal ingrediente: o iogurte... grego! Em quase todos os restaurantes na Grécia, é comum termos Tzatziki logo como entrada, servido com pão pita. É um excelente dip para aperitivo numa refeição, mas também pode ser servido como acompanhamento ou como molho numa salada. Muito versátil, leve, fresco e já a piscar o olho aos dias de calor que se avizinham.

Tzatziki

Ingredientes

Para 4 pessoas

2 pepinos

2 dentes de alho

500 g de iogurte grego

2 colheres de sopa de azeite

Flor de sal q.b.

3 colheres de sopa de sumo de limão

Pimenta-preta q.b.

Hortelã picada q.b.

Preparação

Descasque os pepinos e retire as sementes. Triture-os e deixe escorrer o líquido com a ajuda de um passador.

Corte os dentes de alho ao meio, retire o germe (a parte mais esverdeada) e pique muito bem.

Junte o pepino escorrido e o alho picado ao iogurte grego e envolva bem.

Tempere com azeite, sal fino, sumo de limão, pimenta-preta e hortelã picada.