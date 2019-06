Com um toque de Midas

Uma versão mais saudável da conhecida especialidade grega. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

A mussaca é a verdadeira “menina dos olhos” da Grécia. Midas, personagem trágica da mitologia grega, tinha o dom de transformar tudo o que que tocasse em ouro. Pois bem, nesta receita é o toque do tempero da canela que transforma esta “lasanha” num prato adorado em todos os cantos do mundo. As camadas de massa são substituídas por fatias de beringela, acabando por ser uma versão mais saudável e com menos hidratos de carbono.

Mussaca

Ingredientes

Para 4 pessoas

50 g de manteiga

50 g de farinha

500 ml de leite

Sal fino q.b.

100 g de parmesão

500 g de beringelas

Azeite q.b.

2 cebolas brancas

4 dentes de alho

500 g de polpa de tomate

1 colher de café de canela em pó

1 colher de chá de cominhos

500 g de carne picada (novilho/borrego)

Preparação

Para fazer o molho bechamel, derreta a manteiga num tacho, junte a farinha e deixe cozinhar durante 3 minutos.

Adicione o leite e vá mexendo com uma vara de arames.

Deixe cozinhar por mais 5 minutos. Tempere com sal e metade do queijo parmesão ralado.

Corte as beringelas em fatias finas e tempere com azeite e sal. Grelhe numa frigideira bem quente.

Faça um refogado com azeite, cebola, alho e polpa de tomate.

Junte a canela e os cominhos e deixe cozinhar durante 5 minutos.

Adicione a carne picada e deixe cozinhar durante 30 minutos.

Numa travessa, faça camadas com o preparado da carne e as fatias de beringela. Coloque primeiro a carne e por cima as fatias de beringela e continue assim sucessivamente até terminar.

No final, cubra com o molho bechamel, polvilhe com a restante metade do queijo parmesão ralado e leve ao forno durante 15 minutos a 180ºC.