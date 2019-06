O sabor que vem das Pampas

Um molho que valoriza qualquer carne, não necessariamente argentina. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

O molho chimichurri está para a Argentina como a farofa está para o Brasil. É um molho tradicional sul-americano à base de ervas, muito usado nas carnes de churrasco, mas fica bem com qualquer carne grelhada. É um molho que potencia o sabor da carne e, neste caso, a sua frescura e a sua intensidade dão um toque especial à galinha. E, claro, uma espetada torna qualquer prato ainda mais apetecível!

Espetadas de Galinha com molho Chimichurri

Ingredientes

Para 4 pessoas

(8 espetadas)

4 peitos de galinha

Sal fino q.b.

Pimenta q.b.

1/2 cebola

2 dentes de alho

1/2 malagueta vermelha

1 chávena de café de azeite

1 ramo de tomilho

1/2 colher de café de pimentão-doce

2 colheres de sopa de vinagre branco

1/2 colher de café de orégãos secos

1 colher de café de cominhos em pó

Preparação

Corte os peitos de galinha em pedaços quadrados e tempere-os com sal, pimenta e azeite.

Coloque os pedaços nas espetadas. Cada peito de galinha dá para duas espetadas.

Grelhe as espetadas numa frigideira com um fio de azeite, até ficarem bem cozinhadas e tostadas de todos os lados.

Para o molho chimichurri, pique a cebola e o alho e coloque-os numa taça.

Retire as sementes da malagueta, corte-a em cubos pequenos e junte à cebola e ao alho.

Acrescente o azeite, o tomilho, o pimentão-doce, o vinagre de vinho branco, os orégãos secos e os cominhos em pó.

Sirva as espetadas com o molho.