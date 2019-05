Melhor do que se imagina

Um prato a pensar num regresso à cidade de Hué, no Vietname. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

O Vietname leva o carimbo da “gastronomia que mais me surpreendeu”. As expectativas já eram bastante elevadas, o que acaba sempre por influenciar (um bocadinho) a capacidade de apreciação, mas a verdade é que o Vietname conseguiu superar, de uma maneira incrível, o que eu imaginava. Faz parte da minha lista de locais a ir, sem pensar duas vezes – sobretudo ao centro do país e à bonita e enigmática cidade de Hué.

Galinha Vietnamita

Ingredientes

Para 4 pessoas

2 colheres de sopa de óleo

3 dentes de alho picados

1 cebola roxa picada

2 colheres de chá de gengibre picado

1 galinha cortada em pedaços

1 pau de canela

1 malagueta vermelha picada

1 estrela de anis

2 colheres de sopa de açúcar

6 colheres de sopa de molho de peixe

1 chávena de café de molho de soja

3 chávenas de chá de água

1 lima

Coentros q.b.

Preparação

Faça um refogado em óleo com o alho, a cebola e o gengibre. Junte a galinha e todos os restantes ingredientes, à exceção dos coentros e do sumo da lima. Deixe cozinhar durante 30 minutos, em lume brando.

Retire do lume, adicione os coentros e o sumo de lima.