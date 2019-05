A pensar nos almoços de domingo

Uma feijoada que junta dois dos nossos maiores patrimónios gastronómicos. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Quando falamos em feijoada, pensamos logo num prato de carne pesado, mas esta feijoada de bacalhau com chouriço é uma daquelas versões que surpreendem. A um prato tão tradicional e apreciado, que tal juntar dois dos nossos grandes “patrimónios”? O bacalhau e o chouriço casam na perfeição, e arrisco-me a dizer que tem todo o potencial para se tornar um dos favoritos dos almoços de domingo aí em casa!

Feijoada de Bacalhau com Chouriço

Ingredientes

Para 4 pessoas

1 cebola branca picada

3 dentes de alho picados

1 chouriço picado

Azeite q.b.

2 tomates picados

1 colher de café de paprika

1 colher de café de concentrado de tomate

520 g de feijão-branco em lata

1 chávena de chá de água

2 folhas de louro

500 g de bacalhau demolhado

Sal q.b.

Coentros q.b.

Preparação

Faça um refogado com a cebola, o alho e o chouriço em azeite.

Deixe cozinhar durante 2 minutos e junte o tomate picado, a paprika e o concentrado de tomate.

De seguida, adicione o feijão previamente lavado, a água e o louro. Deixe apurar durante 10 minutos em lume brando.

Por último, junte o bacalhau demolhado e cortado em pequenos pedaços, sem pele.

Tape o tacho e deixe cozinhar durante cerca de 5 minutos. Prove e retifique os temperos, acrescentando sal se for necessário.

Retire do lume e, antes de servir, polvilhe com coentros.