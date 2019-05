Hula, hula

As origens desta receita remontam aos primórdios da cultura havaiana. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

O Poke é já uma grande moda por todo o mundo, mas a verdade é que é um prato que remonta às origens da cultura havaiana. Os locais costumavam usar o peixe que tinham acabado de pescar e misturavam com outros ingredientes na chamada bowl. Os imigrantes japoneses e chineses também tiveram a sua parte importante na história deste prato, trazendo os sabores do molho de soja e do óleo de sésamo. Para esta receita, trago eu um dos meus ingredientes preferidos de sempre: o camarão!

Poke de Camarão

Ingredientes

Para 4 pessoas

24 camarões

Azeite q.b.

1 abacate

1 lima

4 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de sésamo

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

½ malagueta vermelha picada sem sementes

2 colheres de chá de coentros picados

1 cebola roxa picada

40 g de amendoim

Preparação

Descasque os camarões.

Salteie os camarões em azeite durante 2 minutos e deixe arrefecer.

Descasque o abacate e tire o caroço. Corte em cubos e acrescente logo sumo de lima, para não oxidar.

Tempere os camarões com molho de soja, óleo de sésamo, vinagre de arroz, malagueta, coentros e cebola roxa.

Sirva com o abacate e acrescente os amendoins por cima.