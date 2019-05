Quinoa sem fronteiras

O superalimento do Peru, aqui usado numa receita de sobremesa ideal para estes dias de primavera. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Nem só de salgados vive a quinoa! Este superalimento do Peru, cuja fama já ultrapassou todas as fronteiras, pode também ser preparado como uma sobremesa. Sim, um dos alimentos mais saudáveis do mundo pode perfeitamente ser um... doce. Fica aqui o desafio para experimentarem. Se é ideal para estes dias de primavera? A frescura da fruta diz que sim!

Quinoa Doce com Frutas

Ingredientes

Para 4 pessoas

800g de leite de coco

180g de açúcar

100g de quinoa

4 gemas

60g de manteiga com sal

200g de morangos laminados

Hortelã q.b.

Preparação

Num tacho, junte o leite de coco e o açúcar.

Lave a quinoa em água corrente. Coloque ao lume outro tacho com água.

Quando levantar fervura, adicione a quinoa e cozinhe durante 8 minutos.

Escorra a quinoa e passe-a por água fria.

Num tacho, junte a quinoa cozida e a calda de coco, levando ao lume e mexendo sempre até adquirir uma textura cremosa.

Retire, adicione as gemas à quinoa e mexa. Acrescente a manteiga enquanto a mistura ainda está quente.

Deixe arrefecer. Sirva com os morangos e a hortelã.