Bacalhau com (quase) tudo

Uma receita que é a prova provada das mil e uma aplicações do nosso fiel amigo.

Daniel Guerra

Esta salada é um verdadeiro “hino” à gastronomia portuguesa. Uma gastronomia que se reinventa, que recria o que é nosso. A mistura do bacalhau com os tremoços transporta-nos para as melhores memórias dos sabores que nos são tão familiares. Os tremoços são um complemento maravilhoso, dando uma textura diferente e um toque único. Este prato prova que o bacalhau pode, de facto, ser usado em (quase) tudo!

Salada de Bacalhau com Tremoços

Ingredientes

Para 4 pessoas

2 lombos de bacalhau

300g de tremoços

1 malagueta vermelha sem sementes

1 cebola branca picada

2 dentes de alho

Salsa q.b.

2 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Flor de sal q.b.

Pimenta-preta q.b.

Preparação

Coloque o bacalhau em água a ferver. Retire a panela do lume, tape o tacho e deixe o bacalhau ficar em água quente durante mais 15 minutos.

De seguida, escorra bem o bacalhau e desfie.

Descasque os tremoços.

Coloque o bacalhau numa tigela e misture com os tremoços,a malagueta, a cebola, o alho e a salsa.

Tempere tudo com azeite, vinagre, flor de sal e pimenta-preta.

