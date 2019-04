O primo do ceviche

Começou por ser uma técnica mexicana para marinar a carne e, entretanto, transformou-se numa verdadeira iguaria. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

O aguachile é primo do ceviche e do poke. Como tal, não podia não ser dos meus pratos preferidos! Curiosamente, começou por ser uma técnica mexicana para marinar carne e acabou por se transformar numa verdadeira iguaria de marisco, à medida que se espalhou pela costa do México. Hoje em dia, podemos encontrá-lo em qualquer parte do mundo.

Aguachile de Camarões

Ingredientes

Para 4 pessoas

2 pepinos

1 molho de coentros

2 limas

1 malagueta vermelha

Flor de sal q.b.

1 chávena de café de água

2 abacates

20 camarões

1 cebola roxa picada

Preparação

Triture num robot de cozinha os pepinos, os coentros (reserve uma parte para picar no final), o sumo das limas, a malagueta vermelha, flor de sal a gosto e a água.

Passe essa mistura por um passador e reserve o caldo.

Descasque os abacates e retire o caroço. Corte em gomos e tempere com sumo de lima para não oxidar.

Junte os camarões com os abacates, a cebola roxa, os coentros picadose o caldo. Por fim, pode decorar com malagueta vermelha a gosto.