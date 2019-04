Imaginação sem limites

Em todos os recantos do México, encontra burritos, tostados, tacos e quesadillas. Estas têm um toque português. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

“Toda la comida sabe mejor dentro de una tortilla”, dizem os mexicanos, que comem tortilhas de todas as formas possíveis e imaginárias! De milho ou de trigo, são companhia obrigatória do tradicional e exquisite guacamole. É possível encontrar burritos, tostados, tacos e quesadillas em qualquer canto do território mexicano. Espero que estas, com um toque português, lhe saibam muito bem. Andalé!

Quesadillas

Ingredientes

Para 4 pessoas

Quesadillas:

8 tortilhas

300 g de queijo da ilha ralado

100 g de tomate seco picado

1 colher de chá de cominhos em pó

1/2 malagueta vermelha picada (de preferência Jalapeño)

Orégãos q.b.

Salada:

2 colheres de sopa de azeite

300 g de milho cozido

1 pimento vermelho picado

1/2 cebola roxa picada

Coentros q.b.

2 limas

Flor de sal q.b.

Preparação

Comece pelas tortilhas, misturando numa taça o queijo, o tomate seco, os cominhos, a malagueta e os orégãos.

Cubra uma tortilha com essa mistura e coloque outra tortilha por cima. Leve ao lume numa frigideira.

Tape a frigideira e deixe o queijo derreter e a tortilha tostar.

Para a salada, misture todos os ingredientes e tempere com sumo de lima e flor de sal a gosto.