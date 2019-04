Comida de tacho

O melhor da cozinha baiana, num prato que é sinónimo de conforto e de reunião à mesa. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Sempre me habituei a comer pratos de tacho. Como lá em casa éramos dez à mesa, esta era uma ótima forma que a minha mãe encontrava para simplificar as refeições. A moqueca é um prato fácil, e tão guloso, que transmite a mística incrível da cozinha baiana! Se me fizessem escolher as minhas duas gastronomias preferidas no Brasil, não tinha dúvidas: a baiana e a mineira.

Moqueca de Camarão

Ingredientes

Para 4 pessoas

3 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola branca picada

2 dentes de alho picados

1 malagueta vermelha picada

1 colher de chá de gengibre picado

2 tomates-chucha picados

1 pimento verde

1 pimento vermelho

1 colher de chá de sal fino

10 camarões

1 lata de leite de coco

½ lima

coentros picados a gosto

Preparação

Faça um refogado em azeite de dendê com a cebola, o alho,a malagueta, o gengibre, o tomate, os pimentos verde e vermelho e tempere com sal.

Junte os camarões e o leite de coco. Deixe cozinhar durante 10 minutos.

Acrescente o sumo de meia lima e os coentros picados.

Sirva com arroz branco.