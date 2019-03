Simplesmente irresistível

E que tal o desafio de utilizar tapioca num prato doce? A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Doce de leite, coco, tapioca e banana: sou capaz de resistir a muitas coisas na vida, mas estes sabores não dão a mínima hipótese! Pode não ser óbvio, para a maioria das pessoas, utilizar tapioca num prato doce, mas a verdade é que esta conjugação deixa qualquer um rendido. Fica o desafio!

Banana, Tapioca e Doce de Leite

Ingredientes

Para 4 pessoas

100 g de pérolas de tapioca

2 latas de leite de coco

100 g de açúcar

2 bananas

100 g de doce de leite cozido

Preparação

Coloque a tapioca num tacho e cubra com água fria. Assim que levantar fervura, deixe cozinhar durante cinco minutos.

De seguida, escorra a tapioca, lave bem e volte a colocar no tacho.

Junte o leite de coco e o açúcar e leve ao lume durante mais cinco minutos.

Verifique se a tapioca está cozinhada.

Aqueça o forno a 180oC.

Coloque as bananas com casca no forno, durante 20 minutos, até que fiquem escuras e assadas.

Sirva a banana juntamente com a tapioca cremosa e o doce de leite.