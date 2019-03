O pão do Brasil

A tapioca é um dos ingredientes mais fascinantes da gastronomia brasileira. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

A tapioca é para os brasileiros o mesmo que o pão é para nós (quase, vá...). Na época dos Descobrimentos, era mesmo apelidada de pão brasileiro. É, muito provavelmente, dos ingredientes mais versáteis que conheço e um dos que mais me fascinam na gastronomia brasileira. Esta é a minha versão de um cocktail de camarão sem o típico molho rosa.

O meu “Cocktail” de Camarão

Ingredientes

Para 4 pessoas

100 g de pérolas de tapioca

1 cebola roxa picada

coentros q.b.

1 malagueta vermelha picada

2 limas

1 chávena de café de água

azeite q.b.

20 camarões

1 colher de chá de sal fino

Preparação

Coza a tapioca, em 1 litro de água, durante 8 minutos, mexendo constantemente. Atenção que a quantidade de água tem de ser, no mínimo, quatro vezes mais do que a quantidade de tapioca.

Escorra a tapioca e lave bem com água fria.

Misture a tapioca com cebola, coentros, malagueta, sumo de lima, água, sal fino e azeite.

Coza os camarões em água com sal e descasque.

Coloque a tapioca numa taça e junte os camarões por cima.