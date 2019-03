O hambúrguer como património mundial

A ousadia de acrescentar sabores portugueses a um “simples” hambúrguer. A sexta crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

A maioria das pessoas não consegue olhar para um burguer de um ponto de vista gastronómico. Eu cá acho que a inteligência de juntar “carne preguiçosa” e a possibilidade de comer com as mãos tornam o burguer um verdadeiro património mundial. E, se acrescentarmos os nossos sabores, ainda melhor. A alheira é um dos ingredientes portugueses que me fazem perder a cabeça (e esquecer qualquer cuidado com a alimentação). Este burguer, ah, é daqueles que conquistam à primeira dentada. Não dá hipótese!

Burguer de Alheira

Ingredientes

Para 4 pessoas

100 g de manteiga

½ chouriço

2 alheiras

azeite q.b.

4 bolos do caco

200 g de grelos cozidos

4 ovos

flor de sal q.b.

Preparação

Para fazer a manteiga de chouriço, triture a manteiga juntamente com o chouriço, de forma a criar uma pasta homogénea.

Retire a tripa das alheiras e faça quatro hambúrgueres.

Deixe o bolo do caco torrar um pouco e barre de seguida com a mistura da manteiga de chouriço. Por cima, coloque um hambúrguer de alheira, previamente aquecido numa frigideira com azeite.

Acrescente os grelos e um ovo estrelado em cada hambúrger, temperando com flor de sal a gosto.