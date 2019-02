O sabor das coisas simples

Aprender a preservar legumes com o Médio Oriente. A quinta crónica de Kiko Martins na VISÃO

Há poucas coisas que me entristecem mais do que desperdício na cozinha, seja nos meus restaurantes ou em casa, sobretudo quando há formas fáceis de conservar os alimentos. É o caso dos pickles, uma excelente técnica de preservação de legumes muito comum no Médio Oriente. Nas várias ruas que por lá percorri, encontrei muitas lojas dedicadas exclusivamente a este petisco. É impossível esquecer a variedade indescritível de cores e formas! Às vezes, é nas coisas mais simples que encontramos mais sabor.

Pickles

Ingredientes

Para fazer pickles, basta recorrer à técnica “três, dois, um” e já está! Para três medidas de água, acrescentamos duas de vinagre e uma de açúcar

3 cenouras

2 dentes de alho

1 malagueta vermelha aos cubos

1 malagueta verde aos cubos

3 chávenas de chá de água

2 chávenas de chá de vinagre

1 chávena de chá de açúcar

2 folhas de louro

Preparação

Comece por descascar as cenouras e o alho.

Para fazer a salmoura, junte a água com o vinagre e o açúcar e deixe ferver.

Coloque as cenouras, as malaguetas, o alho e o louro no frasco de vidro (previamente esterilizado) e cubra com o líquido já fervido.

Conserve o frasco fechado por, pelo menos, uma semana antes de o abrir.

PS: Esta receita pode ser feita com vários tipos de legumes além da cenoura. É tudo uma questão de criatividade!