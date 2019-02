Os hambúrgueres não têm de ser vulgares. Estes, por exemplo, transportam-nos até ao Médio Oriente. A quarta crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Para muita gente, os hambúrgueres são uma preparação demasiado banal. Mas se à carne juntarmos determinados ingredientes ou especiarias, somos capazes de transformar um alimento comum numa verdadeira experiência gastronómica. Nesta receita, a partir de uma base de carne, vai poder criar uma mistura que o levará a viajar pelo Médio Oriente sem sair do lugar. A mim, faz-me sempre voltar aos sabores e aos cheiros que guardo de lá. Estas koftes lembram-me momentos inesquecíveis, muito mais marcantes do que os milhares de quilómetros de viagem estampados nos vários carimbos do meu passaporte.

Koftes

Ingredientes

250 g de carne de borrego picada

250 g de carne de vaca picada

1 cebola-roxa picada

1 colher de chá de gengibre picado

3 dentes de alho picados

2 colheres de chá de cominhos em pó

1 colher de chá de pimenta-caiena

Pimenta-preta moída q.b.

1 malagueta vermelha picada

1 colher de chá de sal

Salsa picada q.b.

Hortelã fresca picada q.b.

Preparação

Numa taça, coloque a carne e junte todos os ingredientes.

Envolva tudo muito bem com as mãos.

De seguida, faça pequenas bolas e molde de forma achatada para obter “mini-hambúrgueres”.

Coloque uma frigideira a aquecer com azeite e adicione as koftes.

Deixe cozinhar, durante 2 minutos de cada lado, a temperatura alta.

Retire as koftes da frigideira e seque o excesso de azeite em papel absorvente.

Deixe repousar 2 minutos antes de servir.