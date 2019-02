Arroz com todos

Como, de repente, numa só receita, Portugal fica mais perto da Ásia. A segunda crónica de Kiko Martins na VISÃO

Somos os asiáticos da Europa. É incontornável: gostamos de arroz e gostamos, sobretudo, de o misturar com (quase) tudo. É comum termos no frigorífico lá de casa aquelas sobras que teimam em não acabar. Esta receita é uma ótima maneira de utilizar o nosso tão adorado arroz, salteando com legumes e acrescentando, no final, um ovo estrelado. Um prato muito fácil, que nos faz viajar pela complexidade dos sabores asiáticos com um simples toque de molho de soja e gengibre.

Arroz salteado com legumes e ovo estrelado

Ingredientes

Para 4 pessoas

200 g de arroz cozido (preferencialmente Basmati)

100 g de rebentos de soja

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 cebola roxa picada

2 colheres de chá de gengibre fresco picado

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de cajus fritos

Coentros picados q.b.

Manjericão picado q.b.

Cebolete picado q.b.

6 colheres de sopa de molho de soja

3 colheres de sopa de óleo de sésamo

3 colheres de sopa de óleo de girassol

2 colheres de sopa de manteiga

4 ovos

Preparação

Comece por aquecer o óleo de girassol numa frigideira ou wok. Adicione primeiro os rebentos de soja, a cenoura, a cebola roxa, o gengibre e o alho picado. Salteie durante 3 minutos em lume alto. De seguida, acrescente o arroz previamente cozido e misture tudo. No final, junte os coentros, o manjericão, o cebolete e o caju. Acrescente o molho de soja e o óleo de sésamo. Numa outra frigideira antiaderente, frite os ovos estrelados em manteiga. Sirva o arroz com o ovo estrelado.