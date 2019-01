Sabores que marcam

Uma história e uma receita que nos levam até à cidade indiana de Varanasi. A primeira crónica de Kiko Martins na VISÃO

Getty Images

Índia é sinónimo de intensidade. É sentir cheiros e sabores que nos marcam muito para além do tempo de viagem. Se há um sítio no mundo em que essa intensidade se sente, esse é precisamente na Índia. Em especial, Varanasi, uma das cidades que mais me marcaram. Em cada rua, somos inundados por especiarias que nem conseguimos descrever. Cores, sabores... é através dos nossos sentidos mais básicos que arriscamos provar aquilo que os nossos hábitos desconhecem. Hábitos esses que nos fazem acreditar que o caril é a especiaria mais indiana que conhecemos. O mais curioso é que por lá não existe esta mistura de caril. Pensamos no “pozinho” amarelo, mas que na Índia não é mais do que uma masala – uma mistura de especiarias que leva principalmente cominhos e açafrão-das-índias. Definições à parte, deixo--vos uma receita simples de caril para recriarem a intensidade deste país, com um toque à nossa medida.

Caril de camarão com caju, maçã verde e beringela

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga

1 beringela aos cubos pequenos

1 malagueta vermelha picada

½ maçã verde picada

1 colher de sopa de gengibre picado

3 dentes de alho picados

½ cebola picada

1 colher de sopa de caril em pó

sal a gosto

1 lata de leite de coco

½ kg de camarão

Sumo de 1 lima

Coentros picados a gosto

2 colheres de sopa de castanha-de-caju

Para o caldo

1 cebola picada

1 cenoura picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo de amendoim

1 colher de café de sal

Cascas do camarão

1 chávena de café de vinho branco

1 colher de sopa de sementes de coentros

Preparação

Descasque os camarões. Comece a preparar o caldo, fazendo um refogado em óleo com a cebola, a cenoura, o alho, as cascas do camarão, as sementes de coentros e o sal. Deixe apurar durante 10 minutos. Junte o vinho branco, deixe evaporar e, em seguida, cubra com água. Cozinhe por 30 minutos em lume brando. Depois de feito, passe por um coador fino.

Para o caril

Faça um refogado com a manteiga, a beringela, a malagueta, a maçã verde, o alho, o gengibre e a cebola. Junte o caril em pó e o sal, e deixe refogar em lume alto, durante 5 minutos. A seguir, junte o leite de coco e o caldo e envolva tudo bem. Deixe cozinhar mais ou menos 10 minutos e junte depois o camarão. Passados mais ou menos dois minutos, retire do lume e junte o sumo de lima, os coentros e a castanha-de-caju. Acompanhe com arroz branco tailandês.