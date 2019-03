A roupa suja lava-se em casa

Talvez seja excessivo dizer que António Costa esteja a reduzir o governo a uma cataplana em família, mas a multiplicação de ligações de parentesco não é apenas um erro oferecido de bandeja aos partidos da oposição e aos humoristas. Os riscos desta endogamia, consanguinidade, incesto político - chamem-lhe como quiserem - estão há muito identificados por quem estuda o comportamento das organizações. Comecemos pelo evidente: a tendência das pessoas é autocensurar a discordância. É complicado defender uma posição contra a maioria, é duro opor-se a opinião do chefe, é mais confortável ajustar-se às maravilhas do statu quo. O mundo nunca gostou de ser contrariado. Apesar de toda a conversa sobre a singularidade e o esplêndido poder da individualidade, o ser humano gosta de dobrar-se, submeter-se, seguir a norma – mesmo quando sabe que está a fazer um enorme disparate em calar as próprias convicções.

O cérebro humano reage mal quando produz uma ideia que se afasta do consenso do grupo. Primeiro, a zona cerebral habitualmente envolvida na deteção de erro torna-se especialmente ativa, como se nos estivesse a dizer: “atenção, pá, estás a fazer asneira... não faças isso.” A seguir, a área cerebral que antecipa as recompensas torna-se estupidamente lenta... está a dizer-nos, portanto, que este comportamento terá como consequência não receber prémio nenhum. O assunto foi estudado pelo cientista Vassily Klucharev. Passo-lhe a palavra: “Mostrámos [através das ressonâncias magnéticas funcionais] que o desvio ao pensamento de grupo é entendido pelo cérebro como um castigo.” A resistência cerebral é tão forte que se verifica mesmo quando não existe razão alguma para esperar a aplicação de um castigo pelo desalinhamento. “É como se fosse um processo automático em que formamos a nossa opinião, ouvimos o que diz o grupo e rapidamente mudamos de ponto de vista para o tornar mais condizente com o que pensa o grupo.” Podemos chamar-lhe autocensura ou então instinto de sobrevivência, se prefermirmos uma classificação, digamos, mais racional.

Outro estudo conduzido pelo neurocientista Greg Berns comprovou a tese de Vassily. Demonstrou que a maldita tendência para a conformidade muda literalmente o que temos esparrachado à frente dos olhos. Berns fez uma série de testes usando objetos tridimensionais. As conclusões eram relativamente óbvias a olho nu, mas em 40 por cento das respostas as pessoas iam atrás da escolha do grupo. A errada. Quando temos de ir contra a maioria, torna-se especialmente ativa a parte do cérebro encarregue de processar os eventos que implicam emoções fortes. É o tal aviso à navegação das ideias, o cérebro que avisa: “Para imediatamente. Não faças isso!” Não estamos propriamente a mentir, podemos nem perceber conscientemente o que estamos a fazer, é o cérebro que nos está apenas a querer poupar o custo (o dissabor, a arrelia, o perigo) de ficarmos de repente sozinhos contra todos.

As consequências desta propensão natural para, digamos, a ovelhice programada têm sido trágicas ao longo da história, especialmente quando atrasam a mudanças que, por exemplo, poderiam salvar vidas. Uma coisa tão simples como médicos desinfetarem as mãos a seguir aos partos foi um avanço extraordinário que levou anos a ser aceite porque o grupo, no caso os médicos, pessoas por princípio abertas à ciência e aos factos, não queriam acreditar que uma medida tão simples pudesse realmente reduzir a mortalidade apesar das evidências nesse sentido. Queremos todos desesperadamente fazer parte do grupo, ser reconhecidos, e a conformidade é o caminho mais veloz para a aceitação. Ninguém quer ser o maluquinho da aldeia.

Os incentivos para discordar estão historicamente numa posição de fragilidade perante o formidável pensamento de grupo. Nas empresas e nos governos acontece o mesmo, embora haja outra caraterística que dificulta mais ainda a capacidade para expressar ideias próprias. Nesses contextos, a força do líder sobre o grupo tende a impor-se com mais virulência. Quanto mais poder tem o chefe mais punida é a dissenção. Todos conhecemos exemplos de pessoas inteligentes que têm como braços-direitos verdadeiros estropícios mentais. Alegam que é uma questão de confiança. A verdadeira explicação é o sinal que querem dar à organização: dobra-te, cumpre e serás premiado; arma-te em esperto e juntas-te ao grupo de talentosos desempregados. Num organização que tem um líder forte e que acrescenta relações familiares a um contexto onde já é difícil pensar pela própria cabeça o quadro fica ainda mais tenebroso. Além da hierarquia que impõe a sua força centrífuga, junta-se o poder insofismável dos laços de sangue. Contrariar o filho ou contestar a mulher de um amigo ministro no mesmo governo não é para todos.

As boas empresas familiares e as boas grandes empresas montam conselhos de administração não-executivos preenchidos por cabeças independentes para tentar evitar precisamente esta ratoeira do pensamento único. Essas cabeças estão lá, em príncipio, para discordar, não para fazerem carreira na empresa. Estão lá para não aceitarem a primeira explicação mesmo que ela venha do CEO – especialmente quando ela vem do CEO. Estão lá para tornar desconfortável o processo de decisão de modo a torná-lo mais sólido e desejavelmente um pouco mais transparente. António Costa, conciente ou inconcientemente, fez a escolha contrária ao longo os últimos três anos. Começou com o velho amigo António Lacerda Machado, agora na TAP, antes pau para toda a obra. Agora vejam bem onde isto chegou. Montou um governo que parece uma reunião de família. Eu digo-o convictamente: o nosso chefe tem logicamente a razão do lado dele.