Um governo à lupa

Mas alguém esperava que houvesse uma revolução completa no Governo apresentado por António Costa? O partido do governo não é o mesmo? O primeiro-ministro não é o mesmo? Os resultados eleitorais não justificam a continuidade? É evidente que o pretexto eleitoral forneceu a António Costa a oportunidade para uma significativa remodelação – mas nada mais do que isso e, sobretudo, nada no sentido em que os observadores esperavam – leia-se a substituição de ministros como Tiago Brandão Rodrigues, Educação, ou Marta Themido, Saúde. Já lá iremos.

As novidades orgânicas

Pedro Siza Vieira sobe a n.º 2 do Governo, ultrapassando Augusto Santos Silva e deixando Mário Centeno onde estava. Porquê? Em primeiro lugar, porque é um elelmento da total confiança, pessoal e política, o primeiro-ministro. Aliás, os problemas de eventuais incompatibilidades para o exercício do cargo de ministro, que afetaram, ao início, este amigo pessoal de Costa, foram, não por acaso, entregues ao juízo da PGR, cujo veredito o "absolveu". Com a presidência da União Europeia prevista para daqui a pouco tempo, ele substituirá, nas funções mais quotidianas do plano interno, o próprio António Costa, sendo o chefe do Governo de facto. E não poderia ser de outra maneira: Augusto Santos Silva e Mário Centeno - se este ainda for ministro... - também estarão muito envolvidos nessa presidência e Mariana Vieira da Silva, o 4.º elemento com o estatuto de ministra de Estado, é demasiado nova. Siza Vieira, que nunca foi político, acaba de se tornar, assim, um verdadeiro vice-primeiro-ministro. E as suas funções – Economia e Transição Digital – passam, portanto, a ser prioritárias na legislatura, em detrimento, por exerm polo, das Finanças Públicas, que parecem estar em velocidade de cruzeiro.

As novidades em estreia

Entre os cinco ministros estreantes há quatro mulheres. O reforço da paridade é uma clara intenção de António Costa, mas entre estas mulheres há uma “mais igual do que as outras”: chama-se Alexandra Leitão e fica em 8.º lugar – acima do meio da tabela… - na hierarquia governamental. Combativa, academicamente preparada, uma espécie de furacão a entrar por dentro dos meandros da Administração Pública, cuja tutela “rouba" a Mário Centeno. Elogiada, há vários anos, quando prestou provas de mestrado, por Marcelo Rebelo de Sousa, como "um talento promissor”, estava como secretária de Estado da Educação e foi a má da fita das negociações com os professores. A sua ascensão é um aviso de António Costa a toda a Administração Pública, que exaspera por descongelamentos de carreiras…

O nome de guerra de Ana Abrunhosa esconde os apelidos Trigueiros de Aragão, com origem no clã dos condes da Idanha. Mas a sua presença no Governo está longe de corresponder a uma espécie de quota aristocrática do Executivo socialista… Parte com a “glória” de liderar o único ministério cuja criação recebeu o elogio do PSD: o da Coesão Territoria. Ex-presidente da CCDR do centro, cargo que agora abandona, esteve no olho do furacão das polémicas da reconstrução das casas ardidas nos incêndios de Pedrogão. Com pensamento próprio – nem sempre consensual… - sobre os problemas da interioridade, Ana Abrunhosa é uma garantia de polémica e, espera-se, de competência. Já Ana Mendes Godinho, a campeã dos prémios de turismo conquistados por Portugal – foram-no durante o seu consulado como secretária de Estado do setor – leva uma grande promoção, ao substituir o peso-pesado Vieira da Silva, no Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Numa análise mais fina, tal pasta não surpreende. Afinal, é a sua área profissional. Já a ribatejana (abrantina) Maria do Céu Albuquerque, com origens familiartes ligadas à ruralidade, pode ser a maior incógnita do Governo. A Ricardo Serrão Santos, o único homem dos(as) governantes estreantes, bastar-lhe-á dar continuidade ao razoável lugar desempenhado por Ana Paula Vitorino.

Os recados às corporações

O sinal de não cedência às corporações – ou, pelo menos, a “estas” corporações… - está na manutenção de Tiago Brandão Rodrigues, na Educação e de Marta Themido na Saúde. Os primeiros destinatários são os professores e os enfermeiros. Só há muma interpretação – para além da avaliação positiva que o chefe de Governo possa fazer, relativamente ao trabalho destes dois fiéis colaboradores: a substitiição de qualquer deles seria imediatamente reivindicada pelos sindicatos como uma vitória. E os seus substituitos, portanto, entrariam condicionados à partida. Bem analisado, a verdade é que António Costa não tinha outro remédio senão mantê-los…

Duas notas finais: os parentescos à mesa do Conselho de Ministros deixaram de se verificar. Ana Paula Vitorino, ex-ministra do Mar e mulher de Eduardo Cabrita (Administração intenra) foi a principal sacrificada – Vieira da Silva, pai de Mariana Vieira da Silva, há muito tinha anunciado a sua "reforma”. Noutro aspeto, este Governo vai ter de ser excecional, se quiser que os protugueses relevem o facto de ser o mais extenso desde 1976, o que dá sempre azo a conversas sobre “tachos e taschinhos”... No plano do simbolismo, Costa deu um mau sinal.