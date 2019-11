Homens nas cavernas

Um espeleólogo é uma pessoa que não se importa de correr o risco de ser enterrada viva em nome desse valor maior que é o aprofundamento do estudo de espeluncas. Têm de ser pessoas, digamos, especiais

Ilustração: João Fazenda

A história dos quatro espeleólogos portugueses que ficaram presos numa gruta espanhola impressiona sobretudo pela descontracção com que os cientistas, logo após terem sido resgatados, se referiram à experiência. Antes de mais, talvez seja bom recordar que a espeleologia, sendo a ciência que estuda as grutas, em princípio atrai um tipo especial de investigador. Não há assim tantas ciências cujo objecto de estudo tenha a capacidade de engolir vivo o cientista. Não menos importante é esta particularidade: à espeleologia dá-se também o nome de espeluncologia (juro), uma vez que espelunca era o nome latino para caverna. Significa isto que um espeleólogo é uma pessoa que não se importa de correr o risco de ser enterrada viva em nome desse valor maior que é o aprofundamento do estudo de espeluncas. Têm de ser pessoas, digamos, especiais.

Sucede então que, depois de terem passado alguns dias presos debaixo da terra, os espeleólogos portugueses foram entrevistados pela televisão. Não percebendo bem com quem estavam a falar, os jornalistas colocaram-lhes as perguntas que colocariam a seres humanos normais. Os cientistas tinham acabado de passar numa gruta mais 20 horas do que tinham previsto. Eu costumo ficar inquieto se fico mais de dois minutos num elevador, portanto compreendo a curiosidade e a preocupação dos jornalistas. A primeira coisa que que me chamou a atenção foi o título da entrevista: “Ainda aguentávamos mais”, dizia calmamente um dos cientistas.

Entrou numa gruta, as águas subiram por causa da chuva e encarceraram-no no subsolo, e a reacção dele é semelhante à das crianças que, depois de um castigo, dizem: “Não me doeu.” Os jornalistas tentaram novamente: “Mas se tivesse continuado a chover teria sido impossível sair, não?” Resposta de um dos cientistas: “Impossível?! Não. Teria sido apenas muito difícil.” Muito surpreendidos pela total ausência de dramatismo, os jornalistas fizeram uma última tentativa: “Então e agora, o que é que vão fazer?” “Abraçar a família como se nunca mais a fosse largar”, talvez fosse a resposta esperada. A resposta que os espeleólogos deram foi: “Vamos jantar e beber uns copos. E depois vamos dormir porque, embora tenhamos conseguido dormir na gruta, apesar de tudo não é a mesma coisa que uma cama.” Aquele “apesar de tudo” é que é precioso. Talvez se tenha juntado aqui um conjunto especial de características: são espeleólogos e são portugueses. A Terra tem de fazer muito mais do que abrir e fechar a boca para os assustar...

(Crónica publicada na VISÃO 1390 de 24 de outubro)