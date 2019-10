Correr o funchal

Fiquei muito comovido com o feito do sr. Kipchoge, mas chorei com mais vontade quando tentei fazer igual. É absurdo. O que Eliud Kipchoge fez foi um sprint de duas horas

Ilustração: João Fazenda

Quando, na semana passada, o queniano Eliud Kipchoge percorreu, pela primeira vez na história, a distância da maratona em menos de duas horas, os jornais disseram que a proeza era uma demonstração da superação dos limites do corpo humano. Infelizmente, é falso. Experimentei com o meu corpo, que também é humano, e ele fez-me notar, com bastante rispidez, que não estava na disposição de se superar. Fazer uma maratona naquele tempo significa estar 120 minutos a correr a 21 quilómetros por hora. Fui tentar. Regulei a velocidade da passadeira para 21 e não aguentei dois minutos. Fiquei muito comovido com o feito do sr. Kipchoge, mas chorei com mais vontade quando tentei fazer igual. É absurdo. O que Eliud Kipchoge fez foi um sprint de duas horas. Concebo que alguém estugue o passo na corrida para apanhar um autocarro que já partiu, mas se ao fim de duas horas o autocarro ainda não parou para nos deixar entrar, há que reconhecer a derrota. As minhas objecções ao acto de correr são, aliás, antigas e bem fundamentadas. Admito que se corra à frente de alguma coisa (por exemplo, um bicho selvagem), ou atrás de alguma coisa (por exemplo, uma bola). Certas entidades têm a aptidão de nos fazer correr tanto atrás delas como à sua frente. Por exemplo, ladrões – a quem umas vezes escapamos e outras perseguimos. Mas dificilmente haverá situação neste mundo em que a capacidade de fazer um sprint de duas horas dê jeito.

Dois minutos depois de ter concluído a sua extraordinária façanha, Kipchoge, ofegando menos do que eu após apertar os atacadores do sapato, disse que esperava ter conseguido inspirar as pessoas. A mim, depois de me inspirar a contrair a rotura muscular resultante do que descrevi acima, inspirou-me a vontade de me ir sentar. Decidi então, em homenagem a Kipchoge, ao menos ler sobre a maratona. Segundo a lenda, um homem chamado Fidípides correu desde a cidade grega de Maratona até Atenas para dar aos seus compatriotas a notícia de que a batalha contra os persas tinha sido ganha. Ou seja, não se tratou de atletismo, mas sim de jornalismo. Depois de dar a notícia, Fidípides morreu. Esta parte interessa-me. Alguém, a certa altura da história da humanidade, pensou: e se tentássemos fazer aquela modalidade de corrida na sequência da qual o seu primeiro praticante morreu? E várias outras pessoas disseram: parece-me uma excelente ideia. E ao fim de algum tempo a nossa espécie já percorre a distância em menos de duas horas – sem risco de vida, excepto para os parvos que vão tentar reproduzir o feito numa passadeira de ginásio. Graças a Kipchoge aprendi ainda que Maratona significa, em grego, “lugar cheio de funcho”, ou seja, funchal. Correr o funchal impressiona menos do que correr a maratona. Menos para mim, que sou incapaz de correr qualquer deles.

(Crónica publicada na VISÃO 1389 de 17 de outubro)