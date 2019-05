Como nunca ninguém disse

Os tempos de antena do PS inauguram uma nova era na ciência política, na medida em que, segundo parece, se destinam a cativar eleitores que ainda não podem votar. Os filmes são tão ostensivamente propagandísticos que só menores de 12 acreditam que aquilo possa ser genuíno

A primeira conta a história de uma jovem que vai defender a tese de mestrado. A segunda mostra o pai dessa jovem a caminho de uma entrevista de emprego. E na terceira vemos a mãe da mesma jovem a preparar o jantar para a família, que inclui ainda um filho regressado do estrangeiro, para onde teve de emigrar. Em todos os filmes ouvimos o monólogo interior dos protagonistas, que têm uma obsessão pouco natural com o governo. A rapariga pensa com os seus botões que se sente muito confiante para defender a tese porque o governo esteve realmente muito bem a devolver rendimentos às famílias nos últimos três anos. O pai vai optimista para a entrevista de emprego porque o governo conseguiu obter o mais baixo défice da história da democracia. E a mãe faz o jantar com outro ânimo quando recorda a si mesma que o governo obteve a menor taxa de desemprego desde 2002. No fim das histórias, o cabeça de lista do PS às Europeias, Pedro Marques, discute com a mandatária nacional e outra pessoa da equipa da campanha o filme que acabou de ver.

E diz que o sucesso do governo o faz acreditar que a jovem da tese tem mesmo esperança. Recordo que a jovem é fictícia. A mandatária nacional diz que é muito bom ver um exemplo destes. Recordo que o exemplo é fictício. E Pedro Marques conclui dizendo que hoje consegue dizer a esta jovem que o esforço dela valeu a pena.

Não sei se já disse, mas a jovem é fictícia. Acredito que Pedro Marques fale com ela, porque conheço mais pessoas que falam com gente que não existe. Mas tenho sérias dúvidas de que a jovem, não existindo, o oiça.

Não é raro um filme de propaganda exagerar ou omitir certos aspectos. Mas creio que é a primeira vez que uma campanha eleitoral representa os cidadãos de forma tão inverosímil. Ofereço recompensa a quem me apresentar uma pessoa que, na sua vida normal, pense no governo sem ser para dizer mal. Se existe alguém que, a caminho de defender a tese, à entrada para uma entrevista de emprego ou enquanto faz o jantar passa largos minutos a elogiar o governo, seja que governo for, eu quero conhecer essa pessoa. E interná-la numa instituição de saúde.

