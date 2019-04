Baby please don’t go

Que graça tem um videoclipe em que Madonna não pode cantar para um equídeo sob os tectos ricamente decorados de um palacete? Como é que passámos de ser uma nação valente, que dá novos mundos ao mundo, para um país mesquinho que atrapalha a filmagem de videoclipes?

Ilustração: João Fazenda

E agora, meu Deus, e agora? Com que leviandade se criou este desagradável incidente diplomático entre duas grandes instituições, a República Portuguesa e a cançonetista Madonna? A artista queria filmar um videoclipe com um cavalo dentro de um palácio oitocentista e o presidente da Câmara de Sintra não deixou. Como é óbvio, a decisão surpreendeu Madonna: se lhe dão um estacionamento para 15 carros em Lisboa, com que argumento lhe negam um estábulo para um cavalo em Sintra? É uma desfeita que a estrela não merecia. Segundo os jornais, Madonna lamentou o sucedido nestes termos: “Já dei tanto a este país e quando peço um favor simples, de facto para mostrar Portugal ao mundo, a resposta que obtenho é negativa.” Escusávamos de ter ouvido esta. É humilhante que Madonna seja forçada a recordar-nos o que já nos deu, sobretudo sob a forma de posts no Instagram. Um post da Madonna no Instagram vale milhares de milhões de euros para o nosso turismo e desconto em cartão. É importante não esquecer que, uma vez, um coxo viu um post da Madonna no Instagram e hoje corre a maratona em menos de duas horas e meia. Coxo esse que tinha lepra, e já não tem. Experimentem perguntar aos turistas porque é que resolveram visitar Portugal. Foi o clima, a comida, o património histórico? Não, responderão todos. Foram os posts da Madonna no Instagram. E a Câmara de Sintra não é sensível a isto. Sobretudo quando o videoclipe não tinha o objectivo egoísta de promover uma nova canção, mas sim de mostrar Portugal ao mundo. Haverá melhores maneiras de mostrar Portugal ao mundo do que enfiar um puro-sangue lusitano dentro de um palacete? Não me ocorrem muitas mais. Soltar 200 rafeiros alentejanos nos Jerónimos, ou obrigar um toiro bravo da ganadaria do Dr. Brito Pais a subir a Torre dos Clérigos até lá acima parecem soluções menos boas, por muito espectaculares que também possam ser. Sobretudo se o toiro comer um cartucho de pastéis de Belém à chegada ao miradouro.

Como é evidente, Madonna zangou-se e culpou azedamente o seu agente: “A culpa é tua. Tu é que me convenceste a vir morar para cá.” De facto, não lembra a ninguém convencer uma estrela mundial a vir viver para um dos poucos países do mundo em que um bicho de 600 quilos não é bem-vindo no interior de um palácio. É difícil tolerar estas regras do terceiro mundo.

E agora? Perante este desagradável revés, o que resta à popular cantora? Filmar sem um cavalo? Mas que graça tem um videoclipe em que Madonna não pode cantar para um equídeo sob os tectos ricamente decorados de um palacete? Como é que passámos de ser uma nação valente, que dá novos mundos ao mundo, para um país mesquinho que atrapalha a filmagem de videoclipes? Que vergonha, Portugal.

(Crónica publicada na VISÃO 1360 de 27 de março)

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA