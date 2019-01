O ovo é quem mais ordena

É a questão mais antiga do mundo: o que veio primeiro, o ovo ou a cretinice?

Ilustração: João Fazenda

É a questão mais antiga do mundo: o que veio primeiro, o ovo ou a cretinice? Esta semana podemos ter assistido à resposta. Vamos começar por aqui: com a fotografia de um ovo, uma conta de Instagram bateu o recorde de likes que pertencia a Kylie Jenner. Shakespeare não conseguiria compreender a frase que acabei de escrever – o que é justo, porque há duas ou três frases dele que eu também ainda estou para saber o que significam ao certo. Mesmo nós, pessoas modernas, teríamos dificuldade em entender a frase há apenas dez anos.

No meu caso específico, ainda hoje a frase é misteriosa. Já ouvi falar no Instagram e conheço vagamente Kylie Jenner, embora não saiba exactamente em que consiste a diferença entre uma Jenner e uma Kardashian. Com certeza absoluta, sei o que é um ovo. Já não é mau. Sucede então que alguém achou que estava na hora de destronar a fotografia de Instagram com mais likes de sempre, em que se via Kylie Jenner a dar a mão ao seu filho recém-nascido. A pessoa que engendrou este projecto optou por fotografar um ovo – uma escolha que pretende ofender Kylie Jenner mas que, receio bem, também ofende os ovos.

E então, 30 milhões de almas fizeram like na fotografia do ovo, pulverizando assim o recorde anterior, e demonstrando que, quando a Humanidade se junta em torno de uma ideia indiferente e anódina, consegue fazer coisas igualmente indiferentes e anódinas. Algumas pessoas zangaram-se com o facto de tanta gente se ter unido em torno de uma causa indiferente e anódina. Eu, tendo em conta o que tem acontecido, quando vejo um grande número de pessoas a votar convictamente num ovo, fico muito contente. Entre todos os vencedores de eleições recentes, este ovo é o mais agradável e menos polémico (salvo pela eventual produção de colesterol).

Um ovo é, além do mais, um líder que faz sonhar. Pode resultar num bolo, mas também numa omelete, ou estrelar sozinho. Tem facilidade em colaborar, quer panando quer em soufflés. Até que enfim, um movimento nascido nas redes sociais que oferece reconhecimento a quem o merece. Por isso, os meus parabéns ao ovo. E à própria Humanidade. Julgo que o caminho é este.

(Crónica publicada na VISÃO 1350 de 17 de janeiro de 2019)