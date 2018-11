O que cria os Bolsonaros é o eleitorado racista, fascista, machista e estúpido. O que cria os Bolsonaros é chamar racista, fascista, machista e estúpido ao eleitorado

Ilustração: João Fazenda

O que cria os Bolsonaros é a intolerância. O que cria os Bolsonaros é a apologia da violência. O que cria os Bolsonaros é o politicamente correcto. O que cria os Bolsonaros são os críticos do politicamente correcto. O que cria os Bolsonaros são os fascistas. O que cria os Bolsonaros são os incompetentes que perdem eleições contra fascistas. O que cria os Bolsonaros é a ignorância e a pobreza. O que cria os Bolsonaros são as classes mais ricas e educadas. O que cria os Bolsonaros é o facto de se poder dizer tudo nas redes sociais. O que cria os Bolsonaros é a censura nas redes sociais. O que cria os Bolsonaros são os novos partidos populistas. O que cria os Bolsonaros são os velhos partidos tradicionais. O que cria os Bolsonaros é o desemprego. O que cria os Bolsonaros é o conforto e o privilégio. O que cria os Bolsonaros é a abstenção. O que cria os Bolsonaros é o voto obrigatório. O que cria os Bolsonaros são as fake news. O que cria os Bolsonaros são os grandes média. O que cria os Bolsonaros é o sr. Bolsonaro chegar um dia a casa ligeiramente tocado, porque esteve na farra com os amigos, e olhar para a sra. Bolsonaro como já não olhava há algum tempo, e de repente estão os dois na cama e nove meses depois nasce o Jair, portanto é óbvio que o que cria os Bolsonaros é o vinho verde. O que cria os Bolsonaros é a elite corrupta. O que cria os Bolsonaros é o povo ignorante. O que cria os Bolsonaros é liberdade a mais. O que cria os Bolsonaros é liberdade a menos. O que cria os Bolsonaros é o facto de aquele ser o discurso dominante, que é muito popular. O que cria os Bolsonaros é o facto de aquele não ser o discurso dominante, e por isso aparecer como novo e “anti-sistema”, o que é muito popular. O que cria os Bolsonaros é as pessoas levarem à letra o que ele diz. O que cria os Bolsonaros é as pessoas não levarem à letra o que ele diz. O que cria os Bolsonaros é o eleitorado racista, fascista, machista e estúpido. O que cria os Bolsonaros é chamar racista, fascista, machista e estúpido ao eleitorado. O que cria os Bolsonaros é obrigar a criança a dar um beijinho à avozinha. O que cria os Bolsonaros é dizer que o que cria os Bolsonaros é obrigar a criança a dar um beijinho à avozinha.

Pronto, o que interessa é termos algumas certezas e ideias muito claras. Assim pomos travão a isto.

(Crónica publicada na VISÃO 1340 de 8 de novembro)