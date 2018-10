O esmolfe da discórdia

Um número inquietantemente vasto de pessoas chama- -lhe “Bravo Mofo”, o que é lamentável. Parece que se está a vitoriar o bafio. Bravo, mofo, continua o teu excelente trabalho

João Fazenda

Quem foi responsável pela Guerra de Tróia? Vamos recapitular: Éris não foi convidada para o casamento de Peleu e Tétis. Como era uma dessas pessoas estranhíssimas que gostam de ir a casamentos, levou a mal. E então fez chegar à boda uma maçã de ouro com a indicação de que devia ser entregue à mais bela da festa. Hera, Atena e Afrodite começaram a disputar o prémio, mas precisavam de um juiz. Zeus, mostrando ser esperto, esquivou-se ao cargo; mas, mostrando ser pérfido, delegou a tarefa num pastor desgraçado chamado Páris. E então as três deusas tentaram cativar o juiz através de subornos. Uma dava-lhe grande poder político, a outra oferecia glória militar e a última prometeu-lhe o amor da mulher mais bela do mundo. Páris, incompreensivelmente, optou pela terceira. Foi mal pensado: tanto o poder político como a glória militar fariam com que ele obtivesse o amor de várias mulheres bastante belas, mas ele queria a mais bela de todas. Sucede que a mulher mais bela do mundo já era casada, e foi por ter trocado o marido por Páris que a Guerra de Tróia eclodiu. Muita gente atribui a culpa da guerra à vaidade das mulheres, ou à ambição dos homens, mas eu não tenho dúvidas: a culpa foi da maçã. É um fruto terrível, gerador de confusões e desgraças. Ah, pomo malvado. Na Bíblia não há qualquer indicação de que o fruto proibido seja uma maçã, mas toda a gente pensa que é. E a mais traiçoeira maçã, a que mais desentendimentos tem provocado, é, sem dúvida nenhuma, a maçã Bravo de Esmolfe. Ninguém sabe ao certo como se chama esta maçã (é Bravo de Esmolfe), nem porquê (porque é oriunda da região de Esmolfe, em Penalva do Castelo). É uma maçã que tem denominação de origem protegida desde 1994 – e no entanto ninguém se entende quanto à sua denominação. Um número inquietantemente vasto de pessoas chama-lhe “Bravo Mofo”, o que é lamentável. Parece que se está a vitoriar o bafio. Bravo, mofo, continua o teu excelente trabalho. Não me surpreenderia que fosse precisamente esse o fruto da árvore proibida. E que, quando Adão lhe deu uma dentada, Eva tenha perguntado: “Que maçã é essa, uma Bravo Mofo?” E o homem, com os nervos, engasgou-se e ficou com aquilo entalado na garganta. Dando origem à maçã de Adão. Nome completo: maçã Bravo de Esmolfe de Adão.

(Crónica publicada na VISÃO 1336, de 11 de outubro de 2018)