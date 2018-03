Tantos ontens meu Deus, tantos ontens, um braço em gesso, um pássaro empalhado em cima do armário da farmácia e o farmacêutico para mim – Quietinho rapaz que me deitas ao chão o frasco da tintura da cor da túnica do Senhor dos Passos

Envelhecer é ficar cheio de ontens: o meu avô, de casaco de linho branco, a ler o jornal encostado ao pilar da varanda para a serra, não sei quem a fazer-me saltar nos seus joelhos – Cavalinho cavalinho um braço que se aproxima – Só mais uma colher a pergunta horrível – E os dentes não se lavam? ter de beijar imensas velhas amparado por um sorriso – Já sabe ler ele e eu de dedo espetado para uma página com bonecos – Ga-li-nha hipo-pó-ta-mo aplaudido por sorrisos entusiastas – Crescem num instante, não tarda nada casam-se um senhor a aplicar-me caldinhos afectuosos – És tu quem me empurra para a sepultura, miúdo eu que não quero empurrar ninguém, só quero que me deixem em paz à procura de lagartixas, uma voz logo a seguir ao jantar – Meninos cama uma no corredor – O que vale é que adormecemos num instante, chega aqui depressa antes que o teu marido desça as escadas uma terceira, inquieta – Olha que não dei por ele lá em cima interrompida por uma informação no escuro ao lado do meu – Quero fazer chichi onde me parecia que uma agitação de lençóis, tantos ontens meu Deus, tantos ontens, a minha tia mais nova – Essas mãos não conseguem estar quietas, Fernando? uma desculpa a responder-lhe entre dentes – A culpa não é minha, quem te mandou arranjares um traseiro assim? ontens atrás uns dos outros, por cima uns dos outros no sótão da memória, gente de gravata preta – Reparaste como o doutor Abílio estava tão natural no caixão apesar de uma meia de cada cor ele que andava sempre impecável, coitadinho? o doutor Abílio, que não gostava que a gente fizesse barulho, entre dentes para nós – Canzoada e o meu primo logo a ladrar, fazendo menção de lhe morder a calça – Ão ão com a tia Celeste furiosa – Temos o caldo entornado? enquanto sossegava o doutor Abílio – Tem muita vida, doutor Abílio, isto passa-lhe o meu primo, sem parar de ladrar – Não passa nada mãe, sou pastor alemão tantos ontens meu Deus, tantos ontens, um braço em gesso, um pássaro empalhado em cima do armário da farmácia e o farmacêutico para mim – Quietinho rapaz que me deitas ao chão o frasco da tintura

da cor da túnica do Senhor dos Passos, uma pessoa crescida na sala distantíssima – Quem acabou o namoro foi ele ou ela? o doutor Abílio a explicar – Isto hoje em dia é tudo uma trapalhada, Deus vai ver-se grego para pôr o mundo nos eixos um dente a abanar-me em cima, um arrepio de medo – E se eu o engulo? de barriga toda mordida por mim mesmo, experimentei no braço e doeu-me, não quero que o farmacêutico me atire a barriga fora – Esta barriga lixo como a prima Luísa fez com a boneca sem cara, faltava-lhe a sobrancelha esquerda, faltava-lhe uma orelha, coitada da boneca já só ontens também, lá vai ela no balde misturada com cascas de ovo e caroços, a gente – Adeus Alice e a boneca para nós, à medida que desaparecia sob mais restos – Vemo-nos no Céu de maneira que a prima Luísa a chorar, a mãe dela – Se te portares com juízo e não comeres estearina compro-te outra na feira e comprou mas mais pequena e não loira, morena, quem tem uma boneca morena esquece-se logo dela porque não é uma princesa, é uma pessoa e andar com uma pessoa que nunca será rainha não tem graça nenhuma, podia ser filha da cozinheira, sempre de olho esquerdo desviado, a pensar noutra coisa, dizia-se-lhe não importa o quê e ela – Como? a meter lenha no fogão, de rabo para o ar onde o doutor Abílio às vezes uma palmada – Maroteca o doutor Abílio – No próximo domingo, quando estiverem todos na missa, mostro-te uma coisa a inchar na roupa como os perus, de duplo queixo vermelho, a viúva, orgulhosa – O meu marido foi um desassossego até ao fim a viúva – Diz-se que os velhos mas eu estou aqui para jurar que é mentira de modo que aos oitenta e seis anos a esperança continua. Posso estar cheínho de ontens até cima mas haverá sempre aquele hoje a adoçar-me os dias. (Crónica publicada na VISÃO 1305 de 8 de março)