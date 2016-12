Conto infantil

Depois o Beto começou a chegar mais tarde a casa explicando que os motores eram difíceis, sobretudo estes modernos com cheiro, sabe-se lá porquê, a perfume de mulher. Depois os motores modernos com cheiro a perfume de mulher deixavam nódoas de baton no colarinho do Beto

Susa Monteiro

Chamava-se Cici em pequenina. Depois Lucinha ao começar a crescer. Depois de crescer tudo Lúcia.

Depois empregou-se no cabeleireiro. Depois começou a namorar o Orlando. Depois o Orlando trocou-a por outra empregada do cabeleireiro chamada Vitória. Depois a Lúcia ficou sozinha uns tempos com a mãe viúva. Depois começou a namorar outro rapaz, chamado Alberto, que ela tratava por Beto e era filho do dono de uma oficina de automóveis chamado Senhor Gouveia. O Beto trabalhava com o Senhor Gouveia e discutiam o tempo todo. Depois a Lúcia e o Beto casaram. Depois tiveram um filho chamado Betinho que dava mais ares da Lúcia que do Beto. Depois o Beto começou a chegar mais tarde a casa explicando que os motores eram difíceis, sobretudo estes modernos com cheiro, sabe-se lá porquê, a perfume de mulher. Depois os motores modernos com cheiro a perfume de mulher deixavam nódoas de baton no colarinho do Beto. Depois a Lúcia fez uma cena ao Beto argumentando que as nódoas de baton não vinham do motor, vinham de uma colega dela chamada Isolina mas que toda a gente tratava por Lina. Depois a Lúcia fez uma cena à Lina. Depois o Beto deu uma bofetada a cada uma

(o Beto tinha o sentido da equidade)

e as coisas acalmaram embora a Lúcia e a Lina tenham deixado de se falar. Depois a Lúcia e a Lina engravidaram quase ao mesmo tempo mas a Lina, muito instada pelo Beto, fez um aborto. O Beto pagou e nesse mês houve menos dinheiro em casa. Depois a Lúcia teve uma menina, por sinal parecida com o Beto, e chamaram-lhe Olga, que era o nome da madrinha do Beto. A madrinha Olga, viúva, pôs o rés do chão dela em nome da afilhada mas não tinha pressa de morrer nem quando vieram as gripes do Oriente.

Quer dizer andou ali tem-te não caias mas aguentou-se, e o Beto disse à Lúcia que o raio da velha ia enterrá-los a todos.

Depois a Olga teve um acidente no autocarro para a escola e ficou com um pé boto e as amigas passaram a chamar-lhe Trotinete porque arrastava um bocado o tornozelo.

Depois o Beto começou a engordar e a ir à consulta dos diabetes. Depois a Lúcia teve um problema nas costas porque trabalhar todo o dia de pé no cabeleireiro não é o ideal para a espinha e começou a dormir com um aparelho de metal que lhe dificultava o sono. Depois os diabetes cegaram um olho ao Beto, quer dizer não completamente mas um bocado e os mecânicos da oficina chamavam-lhe baixinho Cegueta. Depois o Beto soube do Cegueta, fez um inquérito interno e despediu o bate-chapas que o ameaçou com um martelo mas a coisa não foi mais longe porque o Beto perdoou na condição de a palavra Cegueta desaparecer do vocabulário da oficina embora não tenha desaparecido por completo, passou a circular clandestinamente e como era clandestinamente o Beto aceitou mais ou menos. Por essa altura já as costas da Lúcia estavam numa miséria que impedia o cumprimento dos deveres conjugais, o que não era excessivamente grave porque os diabetes haviam retirado praticamente todas as capacidades masculinas do Beto, embora na farmácia lhe dissessem que existiam uns comprimidos que ajudavam. O Beto comprou, experimentou e não ajudavam nem meia, o que até sossegou a Lúcia a quem as dores tiravam a vontade. Depois o Beto começou a ter problemas com os rins e duas vezes por semana tratava-se com uma máquina. O único problema era que o hálito do Beto começou a ter um cheiro a penico que ele tentava diminuir com pastilhas de eucalipto. Depois à Lúcia apareceu-lhe um alto no peito. Depois a Lúcia não ligou ao alto. Depois o alto aumentou. Depois o médico de família palpou o alto e mandou a Lúcia a um especialista.

Depois o especialista mandou a Lúcia a um cirurgião.

Depois o cirurgião, que se chamava Borges, operou a Lúcia mas o alto já se espalhara pelo resto do corpo. Depois a Lúcia fez um tratamento com soro e passou a usar peruca, mas não parava de emagrecer. Depois o cirurgião que se chamava Borges chamou o Beto e disse-lhe vamos ver até onde ela aguenta. Aguentou uns três meses, sempre de peruca, fez uma pausa e outro tratamento, nova pausa e mais três meses. Com tudo isto já a Olga crescera, andava a estudar Relações Internacionais e a namorar outra rapariga chamada Célia. O Beto não percebeu

(já não percebia muita coisa)

mas a Lúcia percebeu e sentiu imensa vergonha. Depois, talvez também derivado à vergonha, continuou a emagrecer.

Depois o cirurgião chamado Borges disse ao Beto que o alto se espalhara pelo corpo todo. Depois o Beto resolveu, a conselho de uma vizinha, chamar uma mulher que ganhara fama de curar pessoas com rezas. Vinha com velas, flores orientais e crucifixos e aspergia a Lúcia com uma espécie de hissope a gritar Vai-te embora Satanaz, vai-te embora Satanaz, enquanto lançava água sagrada do rio Ganges, que é um rio da Índia ou da China, para cima do corpo da Lúcia que mal se notava já no lençol. E foi precisamente ao décimo quinto lançamento de água sagrada do Ganges que a Lúcia morreu. Faz cinco anos para o mês que vem e, a conselho da filha, o Beto comprou uma gaveta no cemitério em que podem guardar o que se mantém da Lúcia até 2066, ano em que o Beto e a filha já estarão, segundo todas as probabilidades, ambos mortos também e por conseguinte é-lhes indiferente o que sucederá ao pozinho que porventura sobejar da Lúcia.