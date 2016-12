Olá Pai Natal e Mãe Natal

Leia a crónica e oiça o que leu pelo piano de Júlio Resende

(escrevo para os dois, tenho a certeza que só a Mãe Natal consegue ter o cuidado necessário para que o desgraçado do seu homem saia para o trabalho com tudo bem aconchegado e organizado no saco. Senão seria um desastre. As mulheres sempre foram as melhores "CEO" daquilo que mais importa: dar. Mas não é este o assunto de hoje. Eu quero é pedir, ahah).

Então, este Natal queria aprender a relaxar mais. Fazer mais jantares. Rir-me mais. Pensar menos. Confiar mais, mais, na minha família, nos outros, nos meus amigos. Perder o controlo das coisas. Desfrutar.

Pedir sempre conselho à Ana sobre as coisas, pois ela tem o amor no coração e do amor sai sempre o melhor conselho, mesmo que não pareça ser o mais eficaz, é sempre o melhor, no presente e no futuro. Feliz Natal!