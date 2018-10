O candeeiro número 1047 da rua da Constituição

A Republica dava os primeiros passo, ainda vacilantes, quando se fundou no Porto (8 de dezembro de 1911) uma coletividade para a prática do futebol a que foi dado o nome de Sport Grupo e Salgueiros. Foram seus fundadores, João da Silva Almeida, o "Joaninha", Henrique Medina, que viria a celebrizar-se como pintor de retratos, e Jorginho. As reuniões que haviam de estar na base da fundações do clube realizavam-se na rua da Constituição, sob a luz do candeeiro número 1047, perto da atual rua da Fábrica de Salgueiros, que evoca a antiga unidade fabril a que aqueles três rapazes andavam ligados. Era costume na época as pessoas, especialmente as das classes laboriosas, usarem a via pública para fazer reuniões de grupos, organizar tertúlias, fazer debates.

Criado o clube, com apenas vinte sócios, que pagavam cada um uma cota mensal de um vintém (menos do que um cêntimo) tratou-se logo a seguir de angariar fundos para a compra de uma bola de couro e dos equipamentos. O Jorginho teve uma ideia: estava-se na época natalícia. E se os elementos do grupo saíssem, aí pelas ruas da cidade, a cantar as Janeiras? A ideia vingou e assim se angariou o primeiro dinheiro para a compra do equipamento: 2.800 reis. Os primeiros jogos realizaram-se no campo da Arca de Água, hoje praça de Nove de Abril. As camisolas que eram inicialmente brancas, foram tingidas de vermelho por um mestre tintureiro da Fábrica de Tecidos de Salgueiros a que pertencia a maioria dos sócios do clube. O Sport Grupo e Salgueiros começou a participar em torneios oficias na época de 1915/1916. E, entretanto, muda de nome para Sport Porto e Salgueiros.

Na zona da rua da Constituição fundara-se também um clube igualmente vocacionado para a pratica do futebol mas que era integrado quase que exclusivamenet de gente dedicada ao comércio - o Sport Comércio. Quando, por 1916, as entidades que superentendiam o desporto começaram a admitir na participação das provas oficiais apenas clubes que tivessem campo próprio, aqueles dois clubes fundiram-se num só com a designação de Sport Comércio e Salgueiros que ainda hoje se mantém, embora o clube esteja muito longe dos tempos áureos de outrora.