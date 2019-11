Lições de Química

Um dos grandes legados da investigadora americana Helen Fisher a quem gosto de chamar Dr. Love, é a categorização dos tipos de personalidades em função da hormona ou hormonas dominantes em cada indivíduo. O teste elaborado por esta bióloga seduziu o mundo, chegando a 40 países, tendo sido feito por mais de 14 milhões de pessoas. Se quiser saber mais, basta clicar em theanatomyoflove.com para descobrir ou confirmar qual a hormona que o domina e qual o subsequente tipo de personalidade com que mais se identifica.

Fisher defende que, sendo o cérebro um sistema, nele coexistem combinações dos quatro tipos por ela definidos. Contudo, o que conta é a prevalência de uma ou mais hormonas. A saber então os quatro tipos de personalidade e quais as hormonas que os regem:

1 – O Explorador, regido pela dopamina, aquela hormona que faz justiça à expressão o novo é irresistível. O Explorador é aventureiro, pouco convencional, avesso ao compromisso e gosta de correr riscos. É independente, otimista, impulsivo, criativo, um observador nato daquilo que o rodeia. É também primário e visionário, tanto pode ganhar como perder muito dinheiro, gosta de desafiar o sistema e de provar que as regras existem para serem quebradas;

2- O Construtor. Lembra-se daqueles bonecos maravilhosos da série Muppet Show que viviam debaixo da terra e estavam sempre a trabalhar em construções? A hormona que rege o Construtor é a serotonina. Gostam de tudo o que é familiar, seguem a norma e honram as tradições. São cautelosos, calmos e respeitam a autoridade. São literais, organizados, sentem-se seguros na rotina, praticam a disciplina, são bons com números e dados, apreciam o concreto e acreditam que a lealdade está acima de tudo;

3 - O Diretor, regido pela testosterona, é direto, rigoroso e exato, com elevado poder de decisão e emocionalmente contido. São discretos e carismáticos, ambiciosos e práticos;

4 – O Negociador, regido pelo estrogénio e pela oxitocina que é a hormona das relações vitalícias. São imaginativos, simpáticos e profundamente empáticos, criativos, socialmente hábeis e muito intuitivos. São pessoas com elevada inteligência diplomática que usam a intuição para analisar as pessoas e a empatia para as conquistar.

Como se combinam estas personalidades e quem deseja quem? O Explorador sente-se estimulado com uma parceira do seu tipo; aventureira, livre, leve e pronta para fazer uma mochila em três tempos e partir para as montanhas do Ladak sem data de regresso. O Construtor procura uma Construtora, alguém parecido com quem possa edificar uma vida a dois: casa e pucarinho, no remanso do doce lar, com as crianças em escadinha saídas do banho antes do jantar, penteadas e com o risco feito. Já o Diretor e o Negociador tendem a procurar tipos complementares ao seu tipo de personalidade. Um Diretor pode apoiar-se numa Construtora ou numa Negociadora que lhe é útil graças à sua intuição e elevadas aptidões sociais, enquanto um Negociador se sente apoiado por uma mulher com perfil de Diretora. Confuso? Nem por isso. Um casal representativo desta última combinação é formado por Bill Clinton e Hillary. Quando perguntaram a Hillary porque se tinha apaixonado por Bill, ela respondeu, porque ele nunca teve medo de mim. E também há aquela piada baseada num diálogo inventado entre os dois: Hillary e Bill estão numa bomba de gasolina, depois de o carro ter sido atestado por um funcionário, Bill diz à mulher, se tivesses casado com aquele tipo, eras a mulher de um mero empregado. Hillary responde, não, se me tivesse casado com aquele empregado ele era o Presidente.

Este teste de personalidade ajuda-nos não só a percebermos de que matéria somos feitos, como também a clarificar o que procuramos naqueles que amamos, o que mais valorizamos numa relação e quais os valores que regem as nossa vidas. Helen chama-lhe a assinatura da personalidade.

O certo é que as hormonas mandam muito, muito mais do que a linha de pensamento cartesiana ainda tão predominante na mentalidade da sociedade contemporânea gosta de apregoar. Basta pensar que cada ser humano e constituído por mais de dez triliões de células e que as células são organismos com inteligência e memória. Como comandar uma tropa tão vasta e complexa? Não sei quem escreveu que é mais fácil conquistar uma cidade do que ter mão no próprio coração, mas faz sentido. Tal como faz sentido sabermos que hormonas nos regem os dias e as horas no nosso caminho pelos atalhos da vida.